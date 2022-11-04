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  4. Bingöl’de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

04.11.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yakalanan Afganistan uyruklu göçmenlerin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl’de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 3 Kasım gecesi bir vatandaş tarafından fark edilen biri yaralı olmak üzere 2 Afganistan uyruklu şahıs, tedavi için Solhan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Emniyet güçlerine verdikleri çelişki ifadelerin ardından harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu şahısların göçmen kaçakçılığı mağduru olabilecekleri ve bu sebeple şahsın yaralanmış olabileceği değerlendirerek inceleme başlattı. Afganistan uyruklu şahısların, Muş istikametinden getirilerek kırsal alana bırakıldığı ve söz konusu alanda 4 Afganistan uyruklu şahsın daha olduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde, Afganistan uyruklu şahısları ilçeye bıraktıkları tespit edilen ve araç içinde yakalanan şüpheliler E.A. ve Ö.Ç., Solhan Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Öte yandan yaralı olan Afganistan uyruklu şahsın tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde devam edildiği bildirildi. (İHA)


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