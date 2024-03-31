Bingöl'de korkunç kaza! 3 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolu 18’inci kilometrede bulunan Direkli mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi. Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





