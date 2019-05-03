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Bingöl'de sele kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bingöl'de derenin taşması sonucu meydana gelen selde sulara kapılan 13 yaşlarındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ekiplerin sabah devam ettiği arama çalışması ile küçük kızın cansız bedeni bulundu.

Olay, Genç ilçesi Büyükçağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağından kardeşleri ile birlikte geçmeye çalışan 13 yaşlarındaki Ceylan Yakti, yoğun yağış nedeniyle derenin taşmasıyla sele kapıldı.
Sel sularının götürdüğü kızın bulunması için kardeşleri yardım istedi. Bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece yarısına kadar süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Sabahın erken saatlerinde tekrar aramaya çıkan kurtarma ekipleri saat 7.15 sıralarında küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinden alınan cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Meteorolojinin uyarıları sonrası yağış dün Bingöl genelinde etkili olmuş, birçok noktada derelerin taşması sonucu sel meydana gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl sel ölüm

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