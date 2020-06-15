Bingöl'deki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.

Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor.

Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak.

1 KORUCU HAYATINI KAYBETTİ, 18 YARALI VAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin bilançosuna ilişkin, "Bir korucumuzu kaybettik, 18 vatandaşımız yaralı. Hamd olsun şuan itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok." ifadelerini kullandı.

(DHA)