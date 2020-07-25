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Bingöl-Elazığ karayolunda feci kaza! 7 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl-Elazığ karayolunda feci kaza! 7 kişi yaralandı

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu’nun 17. kilometresinde Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile karşı istikametten gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Araçların hurdaya döndüğü kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.

İHA

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