BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bingöl seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Bingöl seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Bingöl seçim sonuçları ve ve oy oranları ekranı...

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bingöl seçim sonuçları YSK bilgilerine göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Bingöl'ün ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Adaklı seçim sonuçları, Genç seçim sonuçları, Karlıova seçim sonuçları, Kiğı seçim sonuçları, Solhan seçim sonuçları, Yayladere seçim sonuçları ve Yedisu seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

