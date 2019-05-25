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Bingöl Ulucamisi’nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Mukabele geleneği Ramazan ayı nedeniyle ülke genelinde birçok camide olduğu gibi Bingöl’de de Ulucamisi’nde 23 yıldır sürdürülüyor.Hazreti Muhammed (s.a.v) ve Hazreti Cebrail’in Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan ayında birçok kentte olduğu gibi Bingöl’de de sürdürülüyor.

Mukabele geleneği Ramazan ayı nedeniyle ülke genelinde birçok camide olduğu gibi Bingöl’de de Ulucamisi’nde 23 yıldır sürdürülüyor.
Hazreti Muhammed (s.a.v) ve Hazreti Cebrail’in Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan ayında birçok kentte olduğu gibi Bingöl’de de sürdürülüyor. Bingöl’de 1996 yılında hizmete giren merkez Ulucamisi’nde ise o tarihten itibaren gelenek devam ettiriliyor. Her gün öğle ve ikindi namazı sonrasında mukabele okunuyor.
Eğitimlerini tamamlayan imam adaylarının mukabele geleneğinde kendilerine yardımcı olduklarını aktaran caminin imamı Mücahit Çelik, “Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Biz de burada camimiz faaliyete girdiğinden bu yana yaklaşık 23 yıldır hem öğle hem de ikindi namazından sonra cemaatimizin talebi doğrultusunda mukabele okuyoruz. Bu mukabeleyi okuyan kardeşlerimiz, kuran kurslarımızda, medreselerimizde yetişen kardeşlerimizdir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra gelip burada bizlere yardımcı oluyorlar. Şimdiye kadar yetişen birçok kardeşimiz, görevlerine başlamadan evvel hafızlıklarını, eğitimlerini burada sergileyerek hem bize yardımcı oluyorlar hem de kendileri de tecrübe ediniyorlar”dedi.

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