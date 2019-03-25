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Bingöl’de 26 yerdeki ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bingöl’de 26 noktadaki ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi 9 Nisan tarihine kadar uzatıldı.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Bingöl’de 26 noktadaki ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi 9 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.
26 bölgede Özel Güvenlik Bölgesi süresinin 9 Nisan 2019’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, süresi uzatılan yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesi, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesi, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğu aktarıldı.

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