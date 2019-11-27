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Bingöl'de 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Karacehennem Ormanı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 50 kilogramlık 9 çuval amonyum nitrat bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karacehennem Ormanı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıova ilçesine bağlı Kızılağaç köyü kırsalındaki Karacehennem Ormanı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi aramasında kayalıklar arasına gizlenmiş 50 kilogramlık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
amonyum nitrat Bingöl

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