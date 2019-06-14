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Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de 60 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de 60 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.
Bingöl'de kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretim gören 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Kadir Ekinci, öğrencilerle sohbet ederek, karnelerini verdi ve yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıfları gezen Vali Ekinci, daha sonra heyecanla bekleyen öğrencilere karnelerini verdi.

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Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldıBingöl'de 60 bin öğrenci karne aldıBingöl'de 60 bin öğrenci karne aldıBingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı

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