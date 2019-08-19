HABER

Bingöl'de çoban ayı saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Karlıova ilçesinde Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah, ayı saldırısı sonucu yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde hayvan otlatan Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Ubeydullah, daha sonra kaçmayı başardı.

Yaralanan Ubeydullah, Bingöl-Erzurum kara yolunda bir otomobile binerek Karlıova Devlet Hastanesine geldi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Ubeydullah, tedavi altına alındı.

Bir tepede ayının aniden kendisine saldırdığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Kara yolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi." dedi.

Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyorMicheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılarDiyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar
Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyişDün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan Çoban Ayı Saldırısına Uğradı Bingöl Karlıova

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

İşten çıkartılan şehit yakınlarıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.