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Bingöl'de, Küçükçekmece'deki cinsel saldırı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı, Bingöl'de üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- İSTANBUL Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı, Bingöl'de üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Bingöl Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıya tepkilerini basın açıklaması yaparak, dile getirdi. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Sara Özsağır, cinsel saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, çocukların korunması için yasaların çıkarılması gerektiğini söyledi. Özsağır, "Dünyadaki hiçbir toplumun ahlaki değerlerine yakışmayan bu tecavüz olaylarının bizim güzel ülkemizde yaşatılıyor olması ciddi bir sorgulama ihtiyacı doğurmaktadır. Bu tarz olayların sıradanlaştığı bu dönemde herkesi gerekli olan duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Çünkü çocuklarımıza yapılan bu vahşeti ve insanlık dışı saldırılarının topluma yapıldığını düşünüyoruz. Yetkilileri ve özellikle yargı kurumlarının ve yasama kurumlarının geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşamına ve geleceğine anayasal güvence altına alıp toplumun vicdanında derin yaralar açan bu olayların tekrarlanmaması için gerekli bütün kamusal, sosyal ve yasal tedbirlerin ivedilikle alınması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

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