HABER

Bingöl'de öldürülen PKK'lı kadın terörist, gri listede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin geçen ay düzenledikleri operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan 'Delila Çiya' kod adlı PKK'lı Ceylan Buğan (26) olduğu tespit edildi.

Bingöl'de öldürülen PKK'lı kadın terörist, gri listede çıktı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin geçen ay düzenledikleri operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan 'Delila Çiya' kod adlı PKK'lı Ceylan Buğan (26) olduğu tespit edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkez ilçe sınırlarında geçen ay düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan kimlik teşhisi sonucu, etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin 'sözde' Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı'nca gri listede aranan 'Delila Çiya' kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
2 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Bingöl Valiliği'nden yapılan başka bir açıklamada ise 13 Eylül Perşembe günü 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde yapılan aramada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Açıklama şunlar kaydedildi:
"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 4 bölücü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez ilçesi Aşağıköy köyü Hasar deresi mevkiinde 13 Eylül 2018 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de öldürülen PKK'lı kadın terörist, gri listede çıktı

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
Mağarada, teröristlere ait 200 CD ele geçtiMağarada, teröristlere ait 200 CD ele geçti
Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyorKağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.