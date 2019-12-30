HABER
  4. Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan’a gönderildi

Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan’a gönderildi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, düzensiz göçü engellemek için eğitim verdiği binlerce ev hizmetlisini Suudi Arabistan’a çalışmaya gönderdi.

Etiyopya’nın Riyad Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed, yerel FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, son 8 ayda 11 bin ev hizmetlisinin Suudi Arabistan’da çalışmak için gerekli yasal işlemlerini tamamladıklarını belirtti.

Ahmed, gerekli izinleri alan kişilerin çoğunun Suudi Arabistan’a geldiğini ve çalışmaya başladığını söyledi.

Ağustos ayında da Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) hizmetli göndermeye başlayan Etiyopya’nın bu ülkelerin yanı sıra Katar ve Ürdün ile de işçi anlaşması bulunuyor.

Etiyopya, çoğunlukla kaçak yollardan bu ülkelere çalışmaya giden ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenilen vatandaşlarını korumak için geçen yıllarda özel çalışma başlatmıştı.

Bazı Arap ülkelerinde resmi evrakları olmayan yabancı hizmetlilerin, çevrim içi uygulamalar üzerinden eşya gibi satılması uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurduÇanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
Bu fotoğraflar Antalya'da çekildiBu fotoğraflar Antalya'da çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya göçmen Hizmetli işçi Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

İstanbul'da faciadan dönüldü! Ekipler bölgede

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bir operasyon da İstanbul'da başlatıldı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Bu fotoğraflar Antalya'da çekildi

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

Bunu yapan yandı! 10 yıla kadar hapis

Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Denizli'de bir evde patlama: Yaralılar var

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.