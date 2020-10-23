Binlerce fok sahile vurdu! Yavrularını terk ediyorlar

Afrika sahillerindeki foklarda üreme döngüsünün giderek bozulduğu belirtiliyor. Bilim adamları bu bozulmanın nedenlerinin tam olarak belirlenmeye çalışıldığının altını çiziyorlar. Dronla yapılan çekimlerde Namibya sahillerinde beklenen yeni yavruların büyük bir kısmını oluşturan binlerce pelerin kürklü fok fetüsü tespit edildi.

Okyanus Koruma ekibinden Naude Dreyer, 'İlk olarak Ağustos ayı sonlarında ve Eylül ortasında birkaç yavru kıyıya vurdu. Birkaç ölüm olağandışı değil. Ancak geçtiğimiz hafta bir günde yüzlerce kürtaj olmuş cenin gördüm. İşte o zaman alarm zilleri çaldı' diye konuşuyor.

Ölü fok yavruları Walvis Körfezi'nin Pelican Point kolonisinin üzerinde dronunu uçuran Okyanus Koruma ekibinden (OCN) Naude Dreyer tarafından tespit edildi. Cape kürk fokları çoğunlukla Namibya ve Güney Afrika kıyılarında bulunuyor ve dişiler Kasım ve Aralık aylarında doğum yapıyor. Yiyecek kıtlığı olduğunda, genellikle yavrularını terk ediyor veya düşük yapıyorlar.

TÜM EKOSİSTEM İÇİN ENDİŞE

Ölümlerdeki bu artış normalde görülenden çok daha yüksek ve hem yerel hem de uluslararası uzmanlar için son derece endişe verici. Fokların bir hamileliği sona erdirmesi alışılmadık bir durum değildir, ancak bunun Namibya kıyılarında meydana geldiği durum uzmanları ilgilendirmektedir.



