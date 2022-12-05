Binlerce kişi kalp krizi geçirmeden önce başlayan 2 tehlike bölge ağrısını paylaştı! 30 ay içinde gerçekleşiyor

Kalp krizleri, öncesinde nadiren bariz uyarı işaretleri olan akut olaylardır, ancak semptomlar bazen kalp krizinden saatler veya haftalar önce ortaya çıkabilir. Sağlık kuruluşlarının çoğu nefes darlığı, omuz ağrısı veya göğüs rahatsızlığı belirtilerine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Bir araştırmaya göre, bacaklardaki ağrı da yaklaşan bir kalp krizinin önemli bir işareti olabilir.

BACAK AĞRISINA DİKKAT

Vücut ağrısı, vücutta meydana geldiği yere bağlı olarak farklı vasküler hastalık türlerini yansıtabilir. Örneğin, yalnızca alt uzuvları etkilediğinde, periferik arter hastalığına bağlı kan akışı sorunlarına işaret edebilir. Bununla birlikte, bacak ağrısının kalp krizi belirtisi olmadığını, ancak kalp hastalığının belirtisi olabileceğini not etmek önemlidir.

JAMA Cardiology'de yayınlanan 2019 tarihli bir çalışmada, PAD'li kişilerin yaklaşık yüzde beşinin 30 ay içinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Çalışma, akut trombotik koroner olayların neden olduğu tip 1 miyokard enfarktüsü ile iki tip kalp krizi tanımladı. Tip 2 miyokard enfarktüsü ise oksijen arzı ve talebi arasındaki akut dengesizliği takip etme eğilimindedir.

Raporda şunlar belirtiliyor: “İlerlemiş uzuv semptomları, tip 2 miyokard enfarktüsünün, tip 1 miyokard enfarktüsünden daha güçlü bir göstergesi gibi görünüyordu. PAD hastalarında miyokard enfarktüsü, artmış kardiyovasküler ölüm riski ve hastaneye yatmayı gerektiren olaylarla ilişkilendirildi."

BELİRTİLER EGZERSİZ SIRASINDA BAŞLIYOR

PAH'ın başlangıç evrelerindeki semptomları seyrek olabilir ve çoğu komplikasyon sadece egzersiz sırasında ortaya çıkar ve istirahatte durur.Cleveland Clinic şöyle açıklıyor: "PAD'nin ilk belirtileri genellikle bacaklarınızda veya kalçalarınızda ağrı, kramp veya rahatsızlıktır. Bu durum aktif olduğunuzda olur ve dinlenirken kaybolur." Bununla birlikte, durum ilerledikçe, vücut tamamen gevşemişken geceleri topallama belirginleşebilir.

PAH BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİR

Bu, arteriyel tıkanmanın ekstremitelere kan akışını engellediğinin ve uzuvları oksijenden mahrum bıraktığının bir işaretidir. PAH'ın onlarca yıl boyunca gelişme eğiliminde olduğu, bazen semptomatik olarak ortaya çıkması 50 yıl kadar sürdüğü belirtilmelidir. PAD belirtileri ayrıca, bazı vakaların asimptotik olarak ortaya çıktığı bir hastalık şiddeti spektrumunu temsil eder. Aslında, test edildiğinde belirgin hastalık belirtileri göstermesine rağmen, durumla teşhis edilen hastaların yaklaşık yüzde 20 ila 50'si asemptomatiktir.

Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) , "Hastalık ilerledikçe ve kan damarları daraldıkça, alt ekstremitelere arteriyel akış kötüleşir ve semptomlar klasik aralıklı topallama ya da atipik topallama ya da bacak rahatsızlığı olarak ortaya çıkabilir. Aralıklı topallama, alt ekstremite rahatsızlığı olarak tanımlanır, ancak dinlenme ile tutarlı bir şekilde çözülmez." diyor.

Hastalık ne kadar ilerlemişse, kişinin yürüme mesafesini azaltabilecek ve dinlenirken ağrıya neden olabilecek şiddetli topallama geliştirme olasılığı o kadar yüksektir. PAD'nin son aşaması - klinik olarak kritik uzuv iskemisi olarak adlandırılır - 14 günden uzun süren istirahat ağrısı, ülserasyon veya kangrenli doku olarak tanımlanır.

