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  4. Binlerce kişi tatil için oraya akın ediyordu... Yasaklandı! Öğrenince şoke oldular

Binlerce kişi tatil için oraya akın ediyordu... Yasaklandı! Öğrenince şoke oldular

18.07.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce tatilci denize girmek ve keyifli vakit geçirmek için Sakarya’nın Karasu ilçesine akın ediyordu. Ancak bu kez denize girmek için bölgeye gelenler şoke oldu. Bölgede olumsuz hava muhalefeti sebebiyle denize giriş yasaklandı. Denize girmek için sahile gelen ve denize giremeyen vatandaşlar “Denize girmenin yasak olduğunu öğrendik, hevesliydik maalesef suya giremediğimiz için kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” dedi. Bazı kişiler ise yasakla birlikte planlarının mahvolduğunu belirtti.

Binlerce kişi tatil için oraya akın ediyordu... Yasaklandı! Öğrenince şoke oldular

Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizin tadını çıkarmak için Karasu sahiline gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Kimi tatilci şemsiyelerini ve kamp sandalyelerini toplayıp bölgeden ayrılırken kimi de sadece kumsalın tadını çıkarabildi.

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"SUYA GİREMEDİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜLER"

Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şu anda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şu anda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.

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"PLANLARIMIZ MAHVOLDU"

Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya yasak
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