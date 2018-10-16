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Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin tahliyesine başlandı.

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan, Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Kararın kampta barınan Suriyelilere iletilmesi üzerine kampta tahliye çalışmaları başladı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'nin çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

KARARI DUYAN KAMPTAN AYRILDI

Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta bulunan 22 bin 222 kişiye karar hoparlörler aracılığıyla duyuruldu.

suriyeli

Kapatılma kararı alınan kampta kalan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim'e kadar tamamlanacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Akçakale Şanlıurfa Süleyman Şah Konaklama Merkezi Suriyeliler yola çıktı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
GÜLE GÜLE . İnşallah düzelir suriye de dönerler ve onlarda vatanlarında daha mutlu olurlar
keşke onları da oraya kapatıp üstlerine beton dökseydiniz ülkesinden kaçıp bizim burda lüks yaşam sürüyorlar nefret ediyorum Suriyelilerden
bence bir kac aile dışında kimse bi yere gitmez. kaptan çıkan urfa merkez il ve ilçelere dağılacak yani türkiyenin en cok akraba cevre sinir illerinden urfada kalacaklar çoğunluğu
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