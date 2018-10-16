Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan, Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Kararın kampta barınan Suriyelilere iletilmesi üzerine kampta tahliye çalışmaları başladı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'nin çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.
Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta bulunan 22 bin 222 kişiye karar hoparlörler aracılığıyla duyuruldu.
Kapatılma kararı alınan kampta kalan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim'e kadar tamamlanacağı açıklandı.
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