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"Binlerce Ukraynalı ölür" diyerek uyardı! Zelenskiy'den Rusya açıklaması

29.03.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin konuşan Zelenskiy, amacına uygun şekilde işlemesinin gerektiğini belirterek daha da sertleşmesi gerektiğini söyledi. Yaptırımların zayıf olması durumunda Rusya'nın daha fazla saldıracağını söyleyen Zelenskiy, "Bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder" dedi.

"Binlerce Ukraynalı ölür" diyerek uyardı! Zelenskiy'den Rusya açıklaması

Vladimir Zelenskiy, 1 ayı aşkındır devam eden savaşa ilişkin son değerlendirmeleri yaptı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi gerekiğini söyleyen Zelenskiy, aksi taktirde binlerce Ukraynalının ölebileceğini söyledi...

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, İrpin şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını hatırlatarak, şehrin kurtarılmasında yer alanlara teşekkür etti.

"ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Rus ordusunun Kiev bölgesinden geri püskürtülmeye devam edildiğini belirten Zelenskiy, "Kurtarılan bölgeler henüz güvenlikli değil. Çatışmalar sürüyor. Rus ordusu hala eyaletin kuzeyini elinde tutuyor ve bunun için kaynaklara ve insan gücüne sahipler. Ayrıca kayıplara uğrayan birliklerin savaş kabiliyetini geri kazanmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Zelenskiy, bu hafta Ukraynalı ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir grubun Rusya'ya uygulanan yaptırımların gerçekte neleri etkilediğini analiz etmek için Cumhurbaşkanlığı Ofisinde çalışmaya başlayacağını belirterek, "Yaptırımlar, amacına uygun işlemelidir. Bunları atlatmak için (Rusya'ya) hiçbir yol bırakılmamalıdır. Tüm demokratik dünyanın hedefi bu olmalıdır." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik pasif yaptırımları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları söyledi:

"Önleyici yaptırım paketi uygulanmadı ve tam ölçekli savaş başladı. Şimdi kimyasal silah kullanacağı takdirde Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı, örneğin Rus petrolünün Avrupa'ya arzına ambargo uygulanacağı konusunda bazı çevrelerden imalar yapılıyor. Söylenecek kelime bulamıyorum. Durum ne hale geldi. Biz canlı insanlar Rusya'nın kimyasal silah kullanmasını beklemeliyiz, öyle mi?

"BİNLERCE UKRAYNALI CANIYLA ÖDER"

Rus ordusunun daha önce yaptıkları, beyaz fosfor bombası kullanmaları, kimyasal üretim tesislerini ve nükleer santralleri vurmaları petrol ambargosunu hak etmiyor mu? Yaptırım paketlerinin yeterince etkili ve ciddi olması bizim için önemli. Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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