HABER

Binlerce Yemenli ülkedeki iç savaşın 4’üncü yıldönümünde sokağa çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Yemen iç savaşının 4’ncü yıldönümünde, Husi’lere destek veren binlerce Yemenli yürüyüş düzenledi.Yemen iç savaşı dördüncü yılını doldururken dün binlerce Husi destekçisi Yemenli başkent Sana’da yürüyüş düzenledi.

Yemen iç savaşının 4’ncü yıldönümünde, Husi’lere destek veren binlerce Yemenli yürüyüş düzenledi.
Yemen iç savaşı dördüncü yılını doldururken dün binlerce Husi destekçisi Yemenli başkent Sana’da yürüyüş düzenledi. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri ile 4 yıldır çatışan Husileri destekleyenler bayraklar ve silahlarla meydanları doldurdu.
Protestoculardan Mohammed Haidarah, "Savaşın başlangıcının beşinci yılında Yemenliler daha güçlü olacak, bu dünyaya bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
Başka bir protestocu ise, "Binlerce Yemenli bugün ABD ve Suudilerin Yemen’e saldırılarının 4’ncü yılı için meydanlarda. Mesajımız açık, biz artık bu saldırıya karşı çok daha güçlüyüz" dedi.

"Bu kabusu durdurmak için çok geç değil"
Husileri desteklediği bilinen İran’ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zarif, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin İran’ın Yemen için olan barış planını reddettiğini belirterek, "Bu utanç verici savaşın 5’nci yılının arifesinde, bir hatırlatma; bu savaşın dönüştüğü kabusu durdurmak için çok geç değil" ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ’da esnafı ziyaret ettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ’da esnafı ziyaret etti
Lokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağızLokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağız

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.