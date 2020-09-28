Binlerce yıldır kullanılıyor! Sakız vücudunuza bakın neler neler yapıyor...

Sakız çiğnemenin vücudunuz üzerindeki 8 etkisini bir araya getirdik.
İyi: Şekersiz sakız, diş macununun karşılığını almasını sağlayan etkili bir bakteri öldürücüdür. Asitleri ve yiyecek artıklarını temizleyen ekstra tükürüğü tetikleyerek dişlerinizi çürüme ve diş eti iltihabından korur. Ayrıca ek kalsiyum ve fosfat uygulayarak mineyi güçlendirir.
Kötü: Ama sakızınız şeker içeriyorsa diş sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ağız boşluğunuzda yaşayan bakteriler, şekeri midenize ulaşmadan sindirerek dişlerinizde plak oluşumuna neden olur. Zamanla diş çürümesini de artırır.
Sakız kalp atış hızınızı, kan akışınızı ve beyne oksijen dağıtımını artırır. Bunun olumlu etkilerinden biri, deneyimlediğimiz bilişsel destek! Uyanıklığı, düşünce işlemeyi, karar vermeyi ve hafızayı geliştirir. Ne yazık ki, uzun vadede işe yaramaz yalnızca özellikle zorlu görevler sırasında veya öncesinde çiğnerseniz işe yarar.
İyi: Sakız bazen iştahımızı bastırabilir. Sabahları sakız çiğnedikten sonra insanlar daha az aç hissetme eğilimindedir. Hem tatlıdır hem de kalorisi düşüktür, bu nedenle atıştırmalıkları azaltmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda enerji harcamasını artırır, metabolizmanızı hızlandırır ve yedikten sonra kendinizi daha az yorgun hissetmenize neden olur.
Kötü: Ancak sakızın diyet yardımı olarak itibarı kötü bir şekilde geri tepebilir. Çiğneme hareketi ve sürekli tükürük beyninizi kandırarak gerçekten aç olduğunuzu düşünmesini sağlar. Ve nane sakızı sizi meyve gibi daha sağlıklı seçeneklerden ziyade abur cubur yemeye zorlar çünkü tadı berbat hale getirir.
Sürekli çiğneme, çene eklemlerini ve çevresindeki kasları etkileyen bir bozukluğa yol açabilir. Herhangi bir çene hareketine yemek yeme, gülme ve hatta konuşma bazen boyun ve omuzlara yayılan şiddetli ağrı eşlik eder. İnsanlar gergin olduklarında bilinçsizce dişlerini sıkma eğiliminde olduklarından, stres anlarında çiğniyorsanız risk özellikle yüksektir.
İyi: Sakız çiğnerken ekstra tükürük üretimi, sabah ve araba tutması hastalığına karşı etkili bir şekilde yardımcı olur.
Kötü: Ama hassas bir mideniz veya hazımsızlığınız varsa vay halinize. Çiğnediğinizde, her zaman hava yutarsınız ve midenizi şişkinliğe yol açabilecek gazla doldurursunuz. Genellikle tatlandırıcı olarak kullanılan şeker kramplara, karın ağrısına ve ishale neden olur.
Sakızı bir öğünün ardından çiğnemek yemek borunuzdaki asit seviyeleri düşebilir. Tükürük akışı, ağır yemekten sonra asidi seyreltir ve nötralize eder. Bu asit reflü ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olabilir.
İyi: Şaşırtıcı bir şekilde, sakız çiğnemenin stres önleyici, ruh halini iyileştiren süper güçleri vardır. Sakız çiğnemek kortizol, stres hormonu seviyenizi düşürür ve basit çiğneme eylemi çoğu insan için rahatlatıcıdır. Kaygı ve yorgunluğu giderir ve gün boyu ruh halimizi yükseltir.
Kötü: Ancak çenemiz üzerindeki sürekli baskı, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının miktarını ve sıklığını artırır. En kötü durumda, kronik baş ağrısına neden olabilir. Dolayısıyla, zaten migrene yatkınlığınız varsa, sakızdan tamamen kaçınmak daha iyidir.
Kulak enfeksiyonlarında bakteri, burnu ve kulakları birbirine bağlayan tüplerde toplandığında ortaya çıkar. Genellikle çocukları etkiler. Doğal tatlandırıcı ksilitol içeren sakız, bakterilerin buraya yerleşmesini önlemeye yardımcı olur.
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