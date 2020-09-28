Binlerce yıldır kullanılıyor! Sakız vücudunuza bakın neler neler yapıyor...

Sakız çiğnemenin vücudunuz üzerindeki 8 etkisini bir araya getirdik.

DİŞLERİNİZİ ETKİLER

İyi: Şekersiz sakız, diş macununun karşılığını almasını sağlayan etkili bir bakteri öldürücüdür. Asitleri ve yiyecek artıklarını temizleyen ekstra tükürüğü tetikleyerek dişlerinizi çürüme ve diş eti iltihabından korur. Ayrıca ek kalsiyum ve fosfat uygulayarak mineyi güçlendirir.

Kötü: Ama sakızınız şeker içeriyorsa diş sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ağız boşluğunuzda yaşayan bakteriler, şekeri midenize ulaşmadan sindirerek dişlerinizde plak oluşumuna neden olur. Zamanla diş çürümesini de artırır.

HAFIZAYI GELİŞTİRİR

Sakız kalp atış hızınızı, kan akışınızı ve beyne oksijen dağıtımını artırır. Bunun olumlu etkilerinden biri, deneyimlediğimiz bilişsel destek! Uyanıklığı, düşünce işlemeyi, karar vermeyi ve hafızayı geliştirir. Ne yazık ki, uzun vadede işe yaramaz yalnızca özellikle zorlu görevler sırasında veya öncesinde çiğnerseniz işe yarar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

İyi: Sakız bazen iştahımızı bastırabilir. Sabahları sakız çiğnedikten sonra insanlar daha az aç hissetme eğilimindedir. Hem tatlıdır hem de kalorisi düşüktür, bu nedenle atıştırmalıkları azaltmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda enerji harcamasını artırır, metabolizmanızı hızlandırır ve yedikten sonra kendinizi daha az yorgun hissetmenize neden olur.

Kötü: Ancak sakızın diyet yardımı olarak itibarı kötü bir şekilde geri tepebilir. Çiğneme hareketi ve sürekli tükürük beyninizi kandırarak gerçekten aç olduğunuzu düşünmesini sağlar. Ve nane sakızı sizi meyve gibi daha sağlıklı seçeneklerden ziyade abur cubur yemeye zorlar çünkü tadı berbat hale getirir.