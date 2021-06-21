Biontech aşısı kısırlık yapar mı? Koronavirüs aşısı kısır mı yapıyor?

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Gözümüz kulağımız hastalığa bir çare bulunmasındaydı. Çin, Almanya ve Rusya’dan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar bir bir geldi. Ancak aşılarla ilgili olarak pek kişinin yan etkilerden dolayı endişeleri bulunuyor. Bu endişelerden birisi de Biontech aşısının kısırlık yaptığına dair iddiaydı. Sorunun cevabını uzmanlar yanıtladı.

BİONTECH AŞISI KISIRLIK YAPAR MI?

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de 2020 Mart ayı itibarıyla ilk hastalık görüldü. O zamandan beri maske, mesafe ve hijyen hayatlarımızın bir parçası oldu. Hepimiz hastalığa bir çare bulunmasını beklerken, güzel haberler bir bir geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan biri olan Biontech’in yan etkileri oldukça merak ediliyordu. ABD’de yapılan çalışmalar ile “Biontech aşısı kısırlık yapar mı?” sorusu cevap buldu.

Bu aşıların hiçbir erkekte sperm kalitesinin düşmediği ortaya koyuldu. 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örneklerin incelenmesi ile yapılan ve alanında bir ilk olan araştırma adına konuşan Dr. David Cohen “Koronavirüs aşısı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu gözler önüne seren kanıta ulaştık' dedi.