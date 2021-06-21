Biontech aşısı kısırlık yapar mı? Koronavirüs aşısı kısır mı yapıyor?

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Gözümüz kulağımız hastalığa bir çare bulunmasındaydı. Çin, Almanya ve Rusya’dan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar bir bir geldi. Ancak aşılarla ilgili olarak pek kişinin yan etkilerden dolayı endişeleri bulunuyor. Bu endişelerden birisi de Biontech aşısının kısırlık yaptığına dair iddiaydı. Sorunun cevabını uzmanlar yanıtladı.
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de 2020 Mart ayı itibarıyla ilk hastalık görüldü. O zamandan beri maske, mesafe ve hijyen hayatlarımızın bir parçası oldu. Hepimiz hastalığa bir çare bulunmasını beklerken, güzel haberler bir bir geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan biri olan Biontech’in yan etkileri oldukça merak ediliyordu. ABD’de yapılan çalışmalar ile “Biontech aşısı kısırlık yapar mı?” sorusu cevap buldu.
Bu aşıların hiçbir erkekte sperm kalitesinin düşmediği ortaya koyuldu. 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örneklerin incelenmesi ile yapılan ve alanında bir ilk olan araştırma adına konuşan Dr. David Cohen “Koronavirüs aşısı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu gözler önüne seren kanıta ulaştık' dedi.
Dr. Cohen, aşının kısırlık yapmadığının altını çizerken, diğer uzmanların da belirttiği gibi koronavirüsün erkek üreme sistemine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yani aşının değil, koronavirüsün kısırlık yapabileceği uzmanlarca altı çizildi.
Gebelik planlayan kadınların aşı olmalarında bir sakınca olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Tam tersi şu ana kadar yapılan araştırmalar, Covid-19 aşılarının emziren veya gebe kadınlarda herhangi bir ciddi sıkıntıya yol açmadığına işaret ediyor.
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Akova da bu konuda kararın kişinin kendisinin vermesi gerektiğini ve meselenin bir risk değerlendirmesine tabi olduğunu belirtti. Akova, "Üstelik anneye aşı yaparsanız bu aşı ile oluşan antikorlar, bebeğe hem sütle hem de o kordon kanıyla geçiyorlar. ABD'de CDC önerisi hamile annelerin risk altında olması halinde aşının yapılabileceği yönünde. Dolayısıyla hani şimdiye kadarki veriler hamilelerde ve süt verenlerde aşı yapılmasına engel bir durum olmadığını ortaya çıkartıyor" dedi. Akova, hamile kadınların Covid-19 olmalarının çok daha büyük riskleri beraberinde getirdiğinin de altını çizdi.
Yayımlanan bilimsel araştırma ve uygulamalardan gelen sonuçlar, aşılamadan sonraki ilk 28 gün içerisinde en yaygın bildirilen yan etkinin aşının yapıldığı bölgede ağrı olduğuna işaret ediyor.
Diğer yan etkiler de yorgunluk, mide bulantısı ve kas ağrısı olarak sıralanıyor. Sinovac aşısının yan etkileri kısa süreli ve hafif olarak kendini gösteriyor. Yan etkiler aşağı yukarı iki gün içinde kendini gösteriyor.
BioNTech ise geliştirdiği aşıda mRNA teknolojisini kullanıyor. Bunun en olası yan etkilerinin başında yapıldığı bölgede "ağrı, kızarıklık ve şişkinlik" olarak sıralanıyor. Ayrıca, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, soğuk ter dökme, mide bulantısı ve ateş de diğer yan etkiler arasında sıralanıyor.
Aşıların yan etkileri olabileceğine dair hem üretici firmalar hem de kamu sağlığı kurumları uyarılar yapmaları, bu etkilerin aşıyı yaptıran herkeste istisnasız bir şekilde görüleceği anlamına gelmiyor. Aşıdan sonra hiçbir yan etki hissetmediğini söyleyen çok sayıda insan bulunuyor.
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