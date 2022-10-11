BIOS pili nedir, nasıl çıkarılır? BIOS pili biterse ne olur?

BIOS, sistemlerin birbirleri ile bağ kurup çalışmalarına olanak sağlar. ROM üzerinde konumlanan BIOS, bilgisayar kendini kapattığında ve format atıldığında yerini korur ve ilk günkü gibi çalışmaya devam eder. Bilgisayarlar için önemli olan BIOS, gücünü anakartların üzerinde bulunan pilden almaktadır. Bu pillere bilgisayar BIOS pili denilmektedir.

BIOS Pili Nedir?

BIOS, bilgisayarın ilk açılacağı anda sistemler arasında bağlantılar kurarak, bilgisayarın sorunsuz bir şekilde açılmasını sağlar. BIOS pili anakart üzerinde bulunan yarı iletken bir pildir.

Bu pilin görevi güç kaynağı olmaktan ziyade daha çok sistemin saatini, tarihini ve donanıma dair bazı bilgilerin depolanmasını sağlamaktır. Bunu sağlamasındaki temel amaç bilgisayarın güç kaynağı olmadığı zamanlarda ve bir anda gelişen hata sonucunda devreye giren bu piller sayesinde bilgisayarın saati, tarihi ve BIOS ayarları gibi önemli bilgileri hafıza tutarak güvence altına almaktadır.

BIOS pili ne işe yarar sorularına verilecek en net cevap, bilgisayarın saat, tarih ve BIOS ayarlarını olası bir durum karşısında depolamasıdır.

BIOS Pili Biterse Ne Olur?

Bilgisayarların uzun süren kullanımlar sonucunda bataryaları bittiği gibi BIOS pili de bitebilir. BIOS pili bitimine yakın bize bazı belirtiler göstermeye başlar. Bunlar;

Bilgisayarı açtığınızda saat ve tarih ayarlarında bozulmalar olduğunu görebilirsiniz. BIOS pili üzerinde saklanan bu veriler, pilin ömrünün artık tükenmeye başladığının sinyallerinden birisidir.

Bilgisayar açıkken var olan ayarlar sıfırlanır.

Bazı durumlarda bilgisayarın açılmaması söz konusu olabilir.

Bazı bilgisayarlar erken uyarı sistemi ile pil azlığı bildirimi verebilir.

BIOS pili bilgisayarın işleyişini devam ettirebilmesi için önemlidir. BIOS pillerinin ömrü 5 yıl kadardır. Bu zaman dilimini dolduran pillerin değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

BIOS Pili Nasıl Çıkarılır?

BIOS pilini çıkarıp takmak oldukça basit bir işlemdir. İşleme başlamadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken ise bilgisayarın tamamen kapalı olduğundan emin olmaktır. Daha sonrasında anakart üzerinde yer alan BIOS pili bulunur.

Klips ile tutturulan pili hafif kuvvet uygulayarak yerinden çıkarmak oldukça kolaydır. Eski pili saklamanız tavsiye edilir çünkü yeni pil ile aynı değerleri taşıdığından emin olmanız gerekir. Daha sonrasında yeni pili yuvasına takarak işlemi bitirebilirsiniz. BIOS pil yuvası kırıldı ise yeni bir pil yuvası alıp anakart üzerine yerleştirebilirsiniz.

