"Bipolar bozukluk aile hayatında ciddi aksamalara neden olabilir"

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, bipolar bozukluğun riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, aile hayatında ciddi aksamalara yol açan, tedavi edilmediğinde ciddi sorunlar ortaya çıkaran ruhsal bir hastalık olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda Duygudurum Vakfı Kurucu Başkanı da olan Prof. Dr. Yıldız, İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, manik depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar bozukluğu olan kişinin dönem dönem kendini çok enerjik hissettiğini, diğer dönemlerde ise bunun karanlık bir ruh haline dönüşebildiğini söyledi.

Kişiden kişiye bunların değişiklik gösterdiğini, bu nedenle bipolar bozukluğun teşhis edilmesi zor bir ruhsal hastalık olduğunu vurgulayan Yıldız, kişinin dönemsel olarak kendini çok üstün gördüğü dile getirdi.

- "En sık 20'li yaşların başında ortaya çıkar"

Dünyada 100 kişiden 4'ünde benzer şekilde görülen bipolar bozukluğun iyi bilinmediğine değinen Yıldız, tedavisinin kulaktan dolma bilgilerle geçiştirildiğini ifade etti.