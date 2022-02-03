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Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

03.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında bipolar bozukluk için doğru yada yanlış bilinen pek çok tanım vardır. Kimse tam olarak bipolar bozukluğun ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bipolar bozuklukluğa iki uçlu duygudurum bozukluğu da denilmektedir. Gelin bipolar bozukluğun ne olduğuna ve bipolar bozukluğun belirtilerine bir göz atalım.

Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Duygudurum, kişinin algısını ve davranışlarını etkileyen, devamlılık gösteren his ve duygular olarak tanımlanmaktadır. Depresif bozukluk ve bipolar bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıklar duygudurum bozuklukları arasında değerlendirilir. Halk arasında net olarak bilinmeyen bipolar bozukluk ve bipolar bozukluk belirtilerine haberimizde yer verdik.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık duygu halindeki değişimlerin olduğu bir hastalıktır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkabilmektedir. Ataklar esnasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

Bipolar bozuklukluğun tıptaki diğer adı manik depresiftir. İki uçlu bozukluk olarak da tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk ön plana çıkar. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak açıklanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder daha sonra yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:

Bipolar I Bozukluğu

En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozuklukluğun adıdır.

Bipolar II Bozukluğu

Bipolar tip 2 hastaları en az 2 hafta süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder.

Siklotimik Bozukluk

En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini yaşayan kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir. Bu bozukluktaki belirtiler diğer bipolar bozukluk belirtilerine göre daha hafif seyirlidir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)
-Alkol ve madde kullanımında artış
-Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum
-Artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali
-Konsantrasyonda azalma
-Düşünme ve konuşma içeriğinde artış
-Cinsel istek artışı
-Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması
-Yargılama kapasitesinde azalma
-Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış
-Çok para harcama

BİPOLAR DEPRESİF ATAĞA AİT BELİRTİLER NELERDİR?

-Ölüm ya da intihar düşünceleri
-Unutkanlık
-Umutsuz ve karamsar olma
-İştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı
-Üzgün endişeli ve mutsuz hissetme
-Yaşamdan zevk alamama
-Enerji azlığı
-Konsantrasyon güçlüğü
-Fazla uyuma, uykuya dalmakta güçlük çekme, geceleri sık uyanma
-Çaresizlik ve değersizlik hisleri
-Unutkanlık

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bipolar bozukluk
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