Bipolar hastalar sonbaharda ne yaşıyor? Çökkünlük belirtilerine dikkat

Sonbaharın son günleri ve kışın ilk günlerine doğru çökkünlük belirtilerinin ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde içe kapanma, isteksizlik, karamsar düşünceler, derin bir mutsuzluk, geleceğe dair ümitsizlik ve zaman zaman intihar düşünceleri ve davranışı görülebileceği uyarısında bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Sarıkaya, bipolar bozukluk hakkında bilgi vererek sonbaharla arasındaki ilişkiye dair değerlendirmede bulundu. HER 100 KİŞİDEN 2-3'ÜNDE GÖRÜLEBİLİYOR Bipolar bozukluğun “iki uçlu duygudurum bozukluğu, manik depresif bozukluk, iki uçlu mizaç bozukluğu, bipolar affektif bozukluk” gibi isimlerle de adlandırıldığını belirten Dr. Dilek Sarıkaya, “Bipolar bozukluk toplumda her 100 kişiden 2 veya 3’ünde görülebilen ruhsal bir hastalıktır. Erkeklerde ve kadınlarda görülme oranı eşittir ve ortalama başlangıç yaşı 20–25 yaş civarındadır” dedi. Hastalığın genel olarak taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresyon)dönemleri ile karakterize olduğunu kaydeden Dr. Dilek Sarıkaya, “Birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmelerle seyreder. Hastalık dönemleri dışında ise hasta hemen tamamen normale döner. Ancak bazı hastalarda günlük yaşamı kısmen de olsa etkileyen kalıntı belirtiler devam edebilir” dedi.

TAŞKINLIK DÖNEMİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR ORTAYA ÇIKIYOR Taşkınlık (mani) döneminin duygudurumun çok yükseldiği, hastanın aşırı coşkulu olduğu bir dönem olduğunu kaydeden Dr. Dilek Sarıkaya, “Bu dönemde hastada abartılı önemli düşünceler veya ayağı yere basmayan projeler, kendini olduğundan çok daha yüksekte hissetme, büyüklük düşünceleri, sinirlilik veya aşırı neşe hali, özgüven artışı, düşüncelerin hastanın zihninde adeta yarışması, kendini aşırı enerjik hissetme, uyku gereksiniminde azalma, hatta uyku gereksinimini inkar etme, sonuçlarını düşünmeden heyecanlı veya riskli faaliyetlere kalkışmak (çok fazla para harcama, aşırı hızlı araba kullanma, riskli cinsel aktivite) gibi belirtiler görülebilir” dedi. ÇÖKKÜNLÜK DÖNEMİNDE MUTSUZLUK, İÇE KAPANMA GÖRÜLÜYOR Çökkünlük (depresyon) döneminin ise taşkınlık döneminin tam tersi olduğunu belirten Dr. Dilek Sarıkaya, “Bu dönemde; mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk, özgüvende azalma, değersizlik hissi, abartılı suçluluk veya pişmanlık düşünceleri, eskiden zevk aldığı faaliyetlerden zevk alamama, iştahsızlık veya uykusuzluk gibi değişiklikler, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, enerji azalması ve halsizlik, ölüm ve intihar düşünceleri ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu.