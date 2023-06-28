'Bir anda 5 tane fareyi yiyebilir' Boyu 3 metreye ulaşabiliyor! Zehirli sanıp öldürüyorlar... Profesörden karayılan uyarısı 'Bizi de defalarca ısırdı ama...'

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye’de yaklaşık 3 metreye yakın uzunluğuyla görenleri korkutan ve Diyarbakır’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde suya yakın bölgelerde de sıkça görülen karayılanların tamamen zehirsiz olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Yazın gelmesiyle birlikte görülen karayılanların, görüntüsünün heybetli olduğu için zehirli olduğu sanılarak öldürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yıldız, uyarıda bulundu.

"2,5-3 METREYE KADAR ULAŞABİLMEKTEDİRLER"

Kara yılanın tarla faresi ve zehirli yılanlarla beslendiği için çiftçi dostu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, “Karayılanlar, ülkemizde yaygın olan bir tür. Ege bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar ülkemizin güney kesimlerinin tamamına dağılış gösteren türdür. Tamamen zehirsiz bir türdür. Bilimsel ismi ‘Dolichophis jugularis’ dediğimiz karayılan, kırbaç yılanları ailesindendir. Ama boyut olarak oldukça büyüyebilmektedir. 2,5-3 metreye kadar ulaşabilmektedirler. O heybetli görünüşüyle vatandaşı ister istemez korkutmaktadır ama vatandaşımızın bilmesi gereken en önemli şey, gerçekten doğaya çok faydalı ve tamamen zehirsiz bir türdür." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDE ZEHİRLİ YILANLARI YİYEBİLEN ENDER TÜRLERDEN BİRİDİR"

Yıldız, "Vatandaşlarımıza olan bir faydası da zehirli yılanları yemesidir. Ülkemizde diğer zehirli yılanları yiyebilen ender türlerden biridir. Karayılanın başka yılanları yerken görüntülerimiz, kayıtlarımız var. Karayılan, koca engereği bile yakalayıp yiyebilen bir türdür." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA 3-5 TANE FAREYİ YİYEBİLMEKTEDİR"

Yıldız, "Aynı zamanda çok obur bir türdür. Bir anda 3-5 tane fareyi yiyebilmektedir. Tabii bazen ağaçlara çıkıp kuş yuvalarında, kuş yavruları ve kuşlarla da beslenmekte ama bu ekolojik dengenin bir parçasıdır. Hangi grup çok artarsa artsın ekolojik dengeye zarar vermektedir” dedi.

"ZEHİRSİZ TÜRDÜR, BİZİ DE ISIRDI ANCAK PROBLEM YAŞAMADIK"

Prof. Dr. Yıldız, “Vatandaşlarımızın bilmesi gereken şudur. Karayılan hiçbir zaman durduk yerde size saldırmaz. Hiçbir zaman ısırmak için sizi kovalamaz. Ama çok sıkıştırıldığında, çok yakınlaştığında ısırabilir. Kesinlikle hiçbir zararı olmayan, zehri olmayan bir türdür. Hatta çalışmalar esnasında bizi ve çalışma arkadaşlarımızı da defalarca ısırdığı olmuştur ama hiçbir problem yaşamadık." dedi.

"İNSANLARIMIZ FAYDALARINI BİLSE KENDİ BAHÇESİNDE YAŞAMASINI İSTEYECEK"

Yıldız, "Aslında insanlarımız onun faydalarını bilse, kendi bahçesinde, tarlalarında, bağında, yaşamasını isteyecek, oraya bırakacak ve orada yaşamasını sağlayacaktır. Karayılan, doğaya, çiftçiye, insanlara çok faydalı olan bir türdür. Bazı yılanlar zehirli ve ister istemez insanlara zarar verebilmektedir ama karayılan zehirli olmadığı için tamamen yararlı bir türdür. Diyarbakır’da da Hevsel Bahçeleri civarında özellikle ve Dicle Nehri’nin kıyısında nemli yerleri daha çok severler. Buralarda çok bol bulunurlar. Yılanları gördüğümüzde müdahale etmediğimiz zaman o kendi doğasına kaçacaktır. Kimseye zarar vermeden yuvasına çekilecektir” diye konuştu. (DHA)



