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  4. Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

10.11.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinden, havaların soğumasıyla birlikte kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Son olarak Van-Bahçesaray karayoluna kar yağdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Ekipler bölgede trafik akışını sağlamak için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Van-Bahçesaray karayolunda öğleden sonra etkili olan kar, 20 santimetreye ulaştı. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.

YAĞMUR KARA ÇEVİRDİ

Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü! Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van kar

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