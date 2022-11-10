Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Van-Bahçesaray karayolunda öğleden sonra etkili olan kar, 20 santimetreye ulaştı. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.

YAĞMUR KARA ÇEVİRDİ

Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)

