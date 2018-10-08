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Bir anda ortaya çıktı! Köylüleri tedirgin eden olay

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Yamaçaltı kırsal mahallesinde bir anda ortaya çıkan dev çukur köy sakinlerini tedirgin etti.

3 gün önce de toprak kayması sebebiyle evinin bir bölümü yıkılan İsmail Çetinkaya, yetkililerin konuyla ilgili araştırma yapmasını istiyor.

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İddiaya göre, Şanlıurfa'da yaşayan İsmail Çetinkaya’ya ait evin önünde aniden toprak çöktü. Panikleyerek bölgeye giden köylüler, yaklaşık 8 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde dev bir çukurun oluştuğunu gördü. Duruma anlam veremediklerini belirten köylüler, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.
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Evinin yakınında çukur oluşan İsmail Çetinkaya, 3 gün önce de toprak kayması sonucu evinin bir bölümünün yıkıldığını aktararak, tedirgin olduklarını söyledi.
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Yetkililerin bölgede araştırma yapmasını isteyen Çetinkaya, “Hayatımda ilk defa böyle bir çukur gördüm. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir çukur oluştu. İlk önce çok korktuk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bundan 3 gün önce de evimin bir kısmı toprak çökmesi sonucu yıkıldı. Tedirginiz, en azından birileri gelip inceleme yaparsa, ne olduğunu anlarız” dedi.
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Köy sakinlerinden Aziz Taş da oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, bölgede inceleme yapılmasını istedi.
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köy Şanlıurfa

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