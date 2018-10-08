Bir anda ortaya çıktı! Köylüleri tedirgin eden olay

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Yetkililerin bölgede araştırma yapmasını isteyen Çetinkaya, “Hayatımda ilk defa böyle bir çukur gördüm. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir çukur oluştu. İlk önce çok korktuk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bundan 3 gün önce de evimin bir kısmı toprak çökmesi sonucu yıkıldı. Tedirginiz, en azından birileri gelip inceleme yaparsa, ne olduğunu anlarız” dedi.