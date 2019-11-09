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Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir grup öğrenci, bir alışveriş merkezi merdivenlerine dizilerek, Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan "Manastırın Ortasında" seslendirdiler. O anda alışveriş merkezindeki vatandaşlar hemen telefonlarına sarıldı.

Bilecik’te faaliyet gösteren özel kolejde eğitim gören 32 öğrenci Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yılı dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezine geldiler. Müzik öğretmenleri Saltanat Bayhan’ın alışveriş merkezi girişine getirdiği piyonasının notalarına basmaya başlayınca 32 öğrenci birden bire yürüyen merdiven dizildiler. Notalar Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan "Manastırın Ortasında" türküsünü çalarken, öğrenciler hep bir ağızdan bir türküyü seslendirdi. O esnada alışveriş merkezinde olan vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılırken o anı ölümsüzleştirdiler. Bu türkü sonrası öğrenciler 10. Yıl Marşı ile Dağ Başını Duman Almış’ı hep bir ağızdan bağırarak seslendirdiler.

"ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİ GURULANDIRDI"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Kurucu Müdürü Hasan Kolağası, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümü dolayısıyla öğrencilerin böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Kendileri bizlere gelerek, böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi. Bizler de kendilerine destek vererek, böylesine güzel bir şey ortaya çıktı. Vatandaşlarımızda onlara katılarak, hep bir ağızdan türküler ve marşlar seslendirdik" dedi.

(İHA)

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Bilecik Atatürk

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