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  4. Bir anda yola fırladı! Korkunç anlar

Bir anda yola fırladı! Korkunç anlar

26.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 10 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otobüs hızla ilerlerken yola atladı. Otobüsün altında kalmaktan kurtulamayan çocuğa otobüsün çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı. O sırada cadde üzerinden geçmekte olan otobüse çarpan çocuk, çarpmanın etkisiyle kendisini yerde buldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

KAMERA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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