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Bir anlık ihmal faciaya neden oluyordu

18.11.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Bir anlık ihmal faciaya neden oluyordu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çocuğun içerisinde bırakıldığı kamyonette yangın çıktı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çocuğun içerisinde bırakıldığı kamyonette yangın çıktı. Küçük çocuk çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde yanan kamyonetten çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi 38 TY 600 plakalı kamyonette yeğeni S.S.’yi (10) bırakarak gitti. Bir süre sonra kamyonetin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında kamyonetin içerisinde mahsur kalan S.S., çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kamyonetten çıkarılarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Çıkan dumandan etkilenen S.S. ise, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yanan araçta inceleme yaptı.
S.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir anlık ihmal faciaya neden oluyordu

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