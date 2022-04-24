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  4. Bir annenin yardım çığlığı! Rett sendromlu kızını kurtarabilmek için Antalya'ya gelen Kazak doktor yürekleri dağladı

Bir annenin yardım çığlığı! Rett sendromlu kızını kurtarabilmek için Antalya'ya gelen Kazak doktor yürekleri dağladı

24.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rett sendromlu Türk vatandaşı 3 yaşındaki kızını kurtarabilmek için Antalya’ya gelen ve ne kalacak yeri ne de işi olan 34 yaşındaki Kazak kadın doktor Aıgerim Ussenova, kendisi ve kızına yardım eli uzatılmasını istedi. Aıgerim Ussenova, yaşadıklarını hüzünlü gözlerle anlattı.

Bir annenin yardım çığlığı! Rett sendromlu kızını kurtarabilmek için Antalya'ya gelen Kazak doktor yürekleri dağladı

Kazakistan’ın Astana kentinde yaşayan 34 yaşındaki doktor Aıgerim Ussenova 4 yıl önce S.İ. ile tanıştı. S.İ., yaklaşık 6 aylık bir çabanın ardından genç kadını evlenmeye ikna etti ve İstanbul’a getirdi. Çift, İstanbul’da resmi nikahla evlendi ve 22 Haziran’da 2019’da bir kız çocukları dünyaya geldi. 4 aylık olan minik Asel yoğun şekilde kusmaya başlayınca aile hastaneye başvurdu. Yapılan ön tetkiklerde bebekte, metabolizma sorunları olduğu ve tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması gerektiği bildirildi. Ama maddi imkanı yetersiz olan aile Asel’i hastaneye götüremedi. İddiaya göre Asel, 15. ayına ulaştığında babası onları istemedi ve ülkelerine dönmelerini istedi. Baba, eşi ve kızına bilet alıp ülkesine gönderdi. 2021 yılı mayıs ayında da çift boşandı. Nafaka istememesi için de korkutulduğunu söyleyen Ussenova, bu hakkından da feragat etti.

KIZININ TEKRAR AYAĞA KALKMASI İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Ailesinin istemediği bir evlilik yaptığı için onların yanına dönemediği anlatan Ussenova, Astana’da yurtlarda kalarak, sattığı el işleri ve sabunlarla para biriktirdi. Kızının hastalığı ilerleyen Ussenova, Çimkent’te bir hastanede yaptırdığı tetkiklerde Asel’in Rett sendromlu (yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğu) olduğunu öğrendi. İnternette araştırma yapan Ussenova, Antalya’da özel bir hastanede bu sendromlu çocukların tedavisinin başarıyla yapıldığını belirledi. Biriktirdiği parayla bir ay önce kente gelen Ussenova, özel hastanede tedavi ücretinin yüksek olduğunu öğrendi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. 1 aydır bu hastanede tedavisine devam edilen Asel’in daha fazla tedavi alabilmesi içinde heyet raporu alması gerekiyor. Kalacak yeri ve işi olmayan Ussenova, kızını yeniden ayağa kaldırabilmek için yardım eli bekliyor.

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"KIZIM İÇİN GELDİM"

Yaşadıklarını hüzünlü gözlerle anlatan Aıgerim Ussenova, "2019 senesinde bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Kızım 4 aylık olduğu andan itibaren rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başladı ve babası bizi istemedi. Kızım 15 aylıkken bizi ülkemize gönderdi. Ülkemde de ayakta kalmaya çalıştım, ailemin yanına gidemedim. Orada süs eşyaları sattım, para biriktirdim. 2 ay önce kızımın hastalığının rett sendromu olduğunu öğrendim. Kızım Türk vatandaşı olduğu için kızımı ayağa kaldırabilmek için Antalya’ya geldim” dedi.

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"ÇOCUK DOKTORUYUM"

İnternetten yaptığı araştırmada kızı gibi hasta olan çocukları Antalya’da özel bir hastanenin tedavi ettiğini öğrendiğini ifade eden Ussenova, “Kızımı kurtarmak için Antalya’ya geldim. Ben yabancıyım, kızım Türk vatandaşı şuan tek başıma bakamıyorum. Kızımı kurtarmak istiyorum. Ben kendim çocuk doktoruyum. İleride denklik sınavını geçip Türkiye’de sağlık alanında çalışmak istiyorum. Rusça biliyorum, Almanca da öğreniyorum. Başka gidecek yerim yok Türk devletinden destek istiyorum” diye konuştu.

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"HER ŞEY KIZIM İÇİN"

32 gündür Antalya’da olduğunu ve önünde 58 günlük bir süre kaldığını anlatan Ussenova, “Türkiye’de bir iş ve kalacak yer bulup oturma iznimi almam lazım, ben sadece kızımı düşünüyorum. Kızımın refakatçısıyım ayrıca. Heyet raporu alırsam kızıma fizik tedaviye başlarım ve her şey biraz daha kolay olur. Biraz yürümeye başlasa iyileşse bakıcı bulabilir, önüme bakardım. Şimdi yanından bir an olsun ayrılamıyorum. Antalya’da otel odasında kaldım, kadın sığınma evinde kaldım, hastanede kaldım. Günler böyle geçiyor. Kazakistan’dan getirdiğim parayla geçinmeye çalışıyorum ama hızla bitiyor. Ben heyet raporunun kızıma bir an önce çıkarılmasını ve 6 ay kalabilecek bir yer istiyorum. Her şey kızım için. Kaldığım yerde bakıcı olabilirim, yemek yapabilirim. Ama kadın sığınma evim kızıma uygun gelmiyor. Böyle bir aile ortamı istiyorum” diye konuştu.

"KIZIM YÜRÜSE BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

Antalya’da tek başına olduğunu ve kızını ayakta tutabilmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Ussenova, “Kızımın denge problemi çözülse tekrar ayağa kalkabilse bana bundan başka mutluluk yok. Biliyorum kızım konuşamayacak en azından yürüyebilmesini istiyorum. Kızımın tedavisi için ülkeme dönemem, orada teşekküllü bir hastane yok. Kızıma orada bir hayat yok. Ben burada biran önce kızımı tedavi ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kazakistan
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