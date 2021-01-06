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Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

06.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu aşının yüzde 94,1 etkili olduğu ve 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabileceği kaydedildi.

Bu aşamada, AB Komisyonunun EMA'nın verdiği onayı tasdik etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine bu aşının da dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

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