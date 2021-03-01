Bir avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası

Antalya’da aralarında bir avukatında bulunduğu 6 şüpheli, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası aldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan sanık Ş.E. hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası, avukat sanık H.E. hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası, sanıklar M.D., E.S., F.B. ve A.B. hakkında ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Öte yandan, sanık Ş.E.’nin başka bir suçtan ceza aldığı için halen cezaevinde bulunduğu, diğer sanıkların ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılandıkları öğrenildi.

