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  4. Bir avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası

Bir avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası

01.03.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Antalya’da aralarında bir avukatında bulunduğu 6 şüpheli, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası aldı.Antalya 10.

Antalya’da aralarında bir avukatında bulunduğu 6 şüpheli, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası aldı.
Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan sanık Ş.E. hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası, avukat sanık H.E. hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası, sanıklar M.D., E.S., F.B. ve A.B. hakkında ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.
Öte yandan, sanık Ş.E.’nin başka bir suçtan ceza aldığı için halen cezaevinde bulunduğu, diğer sanıkların ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılandıkları öğrenildi.

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