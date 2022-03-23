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  4. Bir bu kalmıştı! Şişli'de bu kadarına da pes dedirten hırsızlık

Bir bu kalmıştı! Şişli'de bu kadarına da pes dedirten hırsızlık

23.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına aldı. İki şüphelinin bankı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen iki şüpheli, bankı alarak uzaklaşıyor. İki şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bir bu kalmıştı! Şişli'de bu kadarına da pes dedirten hırsızlık

Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde geçen Cuma bir iş yerinin önünde bulunan bankı iki kişi alarak uzaklaştı. Görevliler bankın olmadığını görünce iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İki kişinin bankı çaldığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bankı çalan şüphelilerin eşkalini belirledi. Bankı çalan B.K. ile T.B Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

İki şüphelinin bankı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen iki şüpheli, bankı alarak uzaklaşıyor. İki şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

ÇALDIKLARINI GÖMERKEN YAKALANDI

Öte yandan Muğla Milas’ta da park halindeki bir otomobilde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayı araştıran güvenlik güçleri şüpheliyi çalınan malzemeleri toprağa gömerken yakaladı.

55 BİN LİRA DEĞERİNDE

Milas’ın Aydınlık Evler Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda yer alan TOKİ konutları bahçesinde park halinde bulunan araçtan 55 bin lira değerinde bulunan 1 adet würth marka şarjlı hilti, 1 adet şarjlı toklu matkap, 1 adet şarjlı marelli matkap, 1 adet küçük şarjlı matkap, 1 adet şarjlı dekupaj, 1 adet şarjlı sunta kesme aleti çalındı.

Mağdur vatandaşın başvurusu üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını Ş.C.D.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması için araştırmasını sürdüren ekipler, Ş.C.D.’yi çaldığı malzemeleri toprağa gömerken yakaladı.

(İHA-DHA)

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Şişli
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