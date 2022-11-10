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Bir buçuk metrelik demir çubuk ensesinden girdi boğazından çıktı

10.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan inanılmaz olayda, altı metreden kazayla düşen adamın düştüğü yerdeki bir buçuk metrelik demir çubuk ensesinden girdi boğazından çıktı. 33 yaşındaki adam çok hızlı şekilde hastaneye yetiştirildi. Doktorların acil müdahalesi sayesinde kurtarılan adam, ömür boyu boynunda kazanın izini taşıyacak.

Bir buçuk metrelik demir çubuk ensesinden girdi boğazından çıktı

33 yaşındaki adam Hindistan'ın Tiruchirappalli kentindeki evinin birinci katında beton levhaları sularken yanlışlıkla kayarak 6 metre yükseklikten düştü.

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Düşerken, tırtıklı kenarları olan 1,5 metre uzunluğunda bir demir çubuk ensesinden girip boğazından çıktı. Hızlı şekilde hastaneye kaldırılan adama acil müdahale edildi.

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33 yaşındaki adamın boynundan demir çubuğu çıkarmak ve hayatını kurtarmak için üç saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Ameliyat sırasında talihsiz adam başka komplikasyonlar da geçirdi.

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"HAYATTA OLDUĞU İÇİN ŞANSLI"

Operasyon ekibini yöneten Dr. Mohamed Mansoor, adamın iyileştiği için 'gerçekten şanslı' olduğunu söyledi. Kazadan on beş dakika sonra yakınları tarafından hastaneye getirildiğini söyleyen Dr. Mansoor, “Acil bir durumda yapılan değerlendirmede, boyun ön tarafına giren ve ense arkasından çıkan 1,5 metre uzunluğunda bir demir çubuğun olduğu görüldü. Ekiple birlikte çubuğun çıkarılması için bir plan yapıldı. Uzmanlardan oluşan bir ekip, boyundaki ana organ veya damarların hiçbirinin yaralanmamasını sağladı." dedi.

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Adamın hayati bir zarar görmeden kazayı atlatmasını şans olarak nitelendiren Dr. Mansoor, halkı bu tarz kazalara karşı uyardı.


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