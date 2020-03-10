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Bir bunu üretmemişti: Xiaomi şimdi de bulaşık makinesi üretti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi 10 Pro Redmi Note 9 gibi akıllı telefonlarını tanıtmadan çok başka bir ürünle karşımıza çıktı. Xiaomi Temizleme Kabini adıyla bulaşık makinesi üretti. Xiaomi'nin bulaşık makinesi sahip olduğu teknolojilerle de geleneksel bulaşık makinelerinden ayrılıyor. İşte Xiaomi'nin bulaşık makinesi ve özellikleri

Bir bunu üretmemişti: Xiaomi şimdi de bulaşık makinesi üretti!

Xiaomi sadece akıllı telefon üretmiyor. Dev firma, yüz temizleme aletinden tornavida setine kadar yüzlerce çeşit ürünün de üreticisi konumunda. Ancak bu kez Xiaomi çok farklı bir ürün ile mutfaklara girdi; Bulaşık makinesi ile.

XİAOMİ BULAŞIK MAKİNESİNİ TANITTI

Xiaomi, Viaomi markası altında Xiaomi Temizleme Kabini adı verilen yeni bir ürün tanıttı. Bu ürün bulaşıkları temizlemeye yardımcı oluyor ancak geleneksel yöntemlerden farklı şekilde yapıyor. Ürün ultraviyole ışınlarını kullanarak bulaşıkları temizliyor. Xiaomi'nin bulaşık makinesi sahibi olduğu entegre ısıtma sistemi ile 75 dereceye kadar ulaşabiliyor ve böylece kir ve bakteriler kolayca temizlenebiliyor. Sade ve görece küçük boyutlara sahip olan Xiaomi bulaşık makinesi altı kişilik bir yemeğin ardından oluşan bulaşığın üstesinden gelebiliyor.

Xiaomi Bulaşık Makinesi

İŞTE XİAOMİ'NİN BULAŞIK MAKİNESİNİN FİYATI

Xiaomi'nin kir ve bakterilere karşı yüksek koruma sağladığını iddia ettiği yeni temizleme kabini 76 eurodan satışa çıkacak. Ürünün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

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