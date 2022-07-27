Bir Çin roketi korkusu daha! Uzmanlar Dünya'ya düşeceğini tahmin ediyor: Peki ne zaman?

Uzmanlar, bir Çin roketinin daha Dünya'ya düşeceğini tahmin ediyor. İddiaların odağındaki söz konusu nesne, 24 Temmuz Pazar günü Çin'in inşa halindeki Tiangong uzay istasyonunun ikinci modülü Wentian için yörüngeye fırlatılan Long March 5B roketinin kabaca 25 tonluk (22,5 metrik ton) bölümü. Roketin nereye düşeceğini tam olarak kimse bilmiyor ancak, gökbilimciler düşebileceği yerleri hesaplayarak olası bir tarih açıkladı.

ÇİN'İN UZAY ENKAZI NE ZAMAN DÜNYA'YA DÜŞECEK?

Space.com'un haberinde yer alan bilgilere göre, The Aerospace Corporation'ın Yörüngesel Yeniden Giriş ve Enkaz Araştırmaları Merkezi'ndeki (CORDS) araştırmacılar, roketin gövdesinin muhtemelen yaklaşık bir hafta havada kalacağını ifade etti. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Gözetleme Ağı tarafından toplanan izleme verilerini analiz eden araştırmacılar, roket gövdesinin 31 Temmuz'da Dünya atmosferine yeniden gireceğini hesapladı.

CORDS araştırmacıları, Çin roketinin nereye düşeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı. Ancak roketin Dünya'ya 41 derece kuzey enlemi ile 41 derece güney enlemi arasında bir yere düşeceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, roketin düşeceği tahmini konumu işaretleyerek ise Twitter'dan aşağıdaki haritayı paylaştı.

Beklentiye göre, enkazın bir kısmı yanacak ancak geriye kalan kısmı Dünya'ya düşecek.

Çoğu roketin çekirdek modülleri, SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy'si gibi yeniden kullanıma olanak sağlamak için kalkıştan kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde denize veya karaya inecek ya da kimseye zarar vermeyecek kırsal yerlere yönlendirilecek şekilde tasarlanıyor. Fakat Long March 5B roketi çoğu roketin aksine ilginç olayların başrolünde oldu. Örneğin, 5 Mayıs 2020'de çıkış yapan roket, yaklaşık bir hafta sonra kontrolsüz bir şekilde Afrika'nın batı kıyısına indi.

2021'DE İSE HERKESİ KORKUTMUŞTU

Herkesin hatırlayacağı olay ise 2021'de meydana geldi. Tiangong uzay istasyonunun Tianhe olarak bilinen çekirdek modülünü taşımak üzere 29 Nisan'da fırlatılan ikinci Long March 5B roketi kontrolden çıktı. Roketin birçok araştırmacı tarafından Dünya'ya düşeceği açıklandı. Türkiye de birçok kentiyle risk altındaki ülkeler arasında gösterildi. Tüm dünyanın korkmasına neden olan Çin roketi Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düşerek ise birçok insana rahat nefes aldırdı. Bu olayların hiçbirinde yaralanan ise olmadı.

NASA'DAN ÇİN'E SERT ÇIKIŞ

Ancak NASA yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada Çin'e sert çıkıp, "Uzay yolculuğu yapan ülkeler, uzay nesnelerinin Dünya'ya yeniden girişlerinin insanlara ve onların mülklerine yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır." demişti.

Tiangong uzay istasyonu nihayetinde üç modülden oluşacak. Çin'in bu sonbaharda Long March 5B'yi üçüncü ve son modülü istasyona ulaştırması için tekrar fırlatması bekleniyor.

Şimdilik tüm gözler ise Dünya'ya düşmesi öngörülen rokette. Uluslararası haberlerde yer alan bu iddia sonrası önümüzdeki günlerde daha resmi, daha net ve daha kesin açıklamaların yapılması bekleniyor. Yine de endişelenmeden önce gelecek bu açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır.

