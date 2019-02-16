AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, PKK'lı teröristlerin Kur-an'ı Kerim'in içine bomba düzeneği kurarak polis ve askerleri şehit ettiklerini belirterek, "Eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür bitti. Bir daha PKK belası çıkamayacak." dedi.

Partisinin Keçiören ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Özhaseki, terör örgütü PKK'nın çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmeye çalıştığını hatırlattı.

Özhaseki, "PKK'lı teröristler, Kur-an'ı Kerim'in içine bomba düzeneği kurmuşlar. Polis ve askerlerimiz yerde buldukları Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığında bomba patlıyor. Evlatlarımızı bu şekilde şehit ettiler. Eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür bitti. Bir daha PKK belası çıkamayacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin devam ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onun liderliği ve cesareti ile hepimiz sokaklara döküldük. O tankların önünde dimdik durduk. FETÖ ile mücadele ederken biz biliyorduk ki 80 milyon arkamızdaydı. FETÖ denilen Amerika'daki lanet sapık ile mücadele ederken de bütün millet bize dua ediyordu."