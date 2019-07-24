Bir darbe girişimi daha atlatıldı!

Sudan’da 11 Nisan askeri darbesiyle iktidarı ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi’ne karşı darbe girişiminde bulunuldu.

Ülkede yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişimini engellediğini bildirerek 12 subayın gözaltına alındığını açıkladı. Alınan bilgilere göre, darbe yapmaya Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib, Merkez Bölge Komutanı Bahr, Tuğgeneral Dr. Nasraddin Abdül Fettah ve Halk Savunma Kuvvetleri Komutanı Abdülazim Mohamed El Amin’in de aralarında bulunduğu 12 subay gözaltına alındı.

12 Temmuz’da Sudan ordusunun içinde bazı subay ve askerler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştu.

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir, 10 Nisan’da darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuştu.

KAYNAK: İHA

