"Bir Dergi 200. Sayı - Bir Şair 30. Yıl" gecesi

İSTANBUL (AA) - Sanatta 30. yılına gelen şair ve yazar Mürsel Sönmez için "Bir Dergi 200. Sayı - Bir Şair 30. Yıl" adlı "vefa" gecesi düzenlendi. Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi "İstanbul Birnokta" tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye, derginin okuyucularının yanı sıra şair, yazar, edebiyatçı ve fikir adamları katıldı. Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir'in, Mürsel Sönmez'in şiirlerini tablolara yansıttığı "Bir Şair 40 Tablo" isimli sergisinin açılışının ardından, ney dinletisi eşliğinde Mürsel Sönmez'in şiirleri okundu. Şair ve yazar Süleyman Çelik'in, aynı zamanda derginin kurucularından olan Sönmez'i anlattığı konuşmasının ardından, Özcan Ünlü'nün yönetiminde Mürsel Sönmez ile söyleşi yapıldı. Sönmez, derginin 200. sayısına ulaştığını hatırlatarak, "Edebiyatın ve insani olanın ilgi görmediği bir zamanda 200 sayı çıkan 'İstanbul Birnokta' dergisi, bu çağın direniş satırlarından birisini oluşturmaktadır. Edebiyat dergisi herhangi bir sermaye grubuna dayanmadan, herhangi bir yapay destek almadan, sadece öz gücü üzerinde yürüyen bir dergidir. 'İstanbul Birnokta' dergisi, salt edebiyata inanarak, edebiyatın öz doğasından sapmadan insana kendi hakikatini hatırlatma çabası içinden çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Edebiyatın insanın ruhuna işaret ettiğini dile getiren Sönmez, "Günümüzde insanlığın yaşadığı trajik durum, Birnokta dergisinin ve edebiyatın mutlak surette yaşamasını zaruri kılmaktadır. Derginin 200 sayı çıkması, Türk edebiyatı tarihi açısından önemli bir dönemeç. Umarız ve dileriz ki bundan sonra da aynı dinamizmle yürüyüşünü sürdürür." diye konuştu. Kendisinin 30 sanat yılı olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sönmez, şunları kaydetti: "Mürsel Sönmez, insanı bozan, çürüten maddi ve manevi sömürü altına alan büyük fırtınasına karşı şiiri ve yazıyı hem savunma hem de mücadele aracı olarak görmüştür ve bu şekilde ortaya koyduğu eserlerle kendi varlık sebebini yerine getirmektedir. Diğer açıdan, yaşadığımız çağın çürütücülüğüne karşı bir isyan iradesi ortaya koymaktır. Mürsel Sönmez'in yazdıklarıyla yapmaya çalıştığı budur. Günümüzdeki kültürel ve iktisadi parametreleri elinde tutan ve insanlık için iyi şey düşünmeyen popüler kültür ise özgün ve muhalif kişi ve düşünceleri asla öne çıkarmama gibi bir huya sahiptir. Bu da Mürsel Sönmez'in çok da umurunda değildir"