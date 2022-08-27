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Bir garip olay! Çığlıkları duyunca koştu, kendini çukurda buldu

27.08.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir garip olay yaşandı. Yolda yürüyen bir genç, kaldırım çökünce çukura düştü. Gencin yardımına bir esnaf yetişti. Çöken kaldırımda düşen yaralıyı kurtarmak isteyen esnaf da çukura düştü.

Bir garip olay! Çığlıkları duyunca koştu, kendini çukurda buldu

Zonguldak’ta yolda yürüyen genç, kaldırımın çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü. Yaralının çığlıkları üzerine imdadına yetişen esnaf da çukura düşerek yaralandı. Parkın yanındaki olayın gece yaşanması ise büyük bir faciayı önledi.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Alpay A. isimli genç, yolun çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü. O sırada yaşananlara tanık olan esnaf Bayram Usta imdat çığlıkları üzerine yardıma koştu. Esnaf Bayram Usta da yardım ettiği sırada bulunduğu yerin çökmesiyle çukura düştü.

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"İMDAT DİYE BAĞIRINCA KOŞTUK"

Gençle birlikte çukurdan çıkan esnaf o anları gazetecilere anlatarak, "Biz dükkanın önünde dururken arkadaş bir anda kayboldu. İmdat diye bağırınca koştuk. Koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Ben kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti. O tahtaları da kendi çabalarımla yola koydum" dedi.

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Hastaneye kaldırılan Alpay A.'nın tedavisi sürüyor. Park yanında yaşanan olayın gece saatlerinde olması ise büyük bir faciayı önledi. Ekiplerin çevre güvenliği aldığı bölgede belediye çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaldırım taşı
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