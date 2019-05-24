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Bir gecede 2 kişiyi öldüren müteahhit adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi öldüren müteahhit, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi öldüren müteahhit, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç. (36) isimli müteahhit, bir eğlence merkezinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı meslektaşı Dursun A.’yı bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Dursun A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polise teslim olan Metin Ç., Fesih Y.’yi de öldürdüğünü ve cesedini de ormanlık alana attığını itiraf etti.
Edinilen bilgilere göre Metin Ç. isimli müteahhit, kendisi gibi müteahhit olan Dursun A. ve Fesih Y. ile borçları yüzünden tartıştı. Bulundukları eğlence merkezinde Dursun A.’yı bıçaklayan Metin Ç., Fesih Y., ile birlikte alandan ayrıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Metin Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki görüntü kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kısa süre içerisinde Metin Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf etti
Gözaltına alınan Metin Ç., sorgusu esnasında Fesih Y.’yi de bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etti. Metin Ç.’nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri ormanlık alanda Fesih Y.’nin cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Metin Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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