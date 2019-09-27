Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Şevket Bilgen (55) ve oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı. Bilgen'in hurdaya dönen kamyoneti 1 gün önce İzmir'den aldığı ve memleketi Isparta'ya dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Bozkurt ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Şevket Bilgen yönetimindeki 48 UN 450 plakalı hırdavat yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şevket ile oğlu Serdar Bilgen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şevket Bilgen ardından Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından hafif yaralanan Serdar Bilgen'in ise tedavisi olay yerinde yapıldı.

Serdar Bilgen, hurdaya dönen kamyoneti dün İzmir'den aldıklarını ve memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine giderken kaza yaptıklarını söyledi. Serdar Bilgen, "Aracımızla tarlaya devrildik. Kendi imkanlarımızla güçlükle dışarı çıkabildik. Ben şans eseri fazla yara almadan kurtuldum. Eski aracımızı satıp, bu aracı dün 35 bin TL'ye almıştık. Şu an kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknemizle böyle bir kaza yaşadığımız için üzgünüz" dedi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Bilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

