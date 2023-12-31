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  4. Bir hafta önce aracı kurşunlanmıştı! Bu kez de kendisi silahlı saldırıya uğradı

Bir hafta önce aracı kurşunlanmıştı! Bu kez de kendisi silahlı saldırıya uğradı

31.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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İzmir Torbalı’da bir hafta önce aracı kurşunlanan esnaf, dün de kendisi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda esnaf ayağından vurulurken, çevrede bulunan bir vatandaş da seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. İşte detaylar...

Bir hafta önce aracı kurşunlanmıştı! Bu kez de kendisi silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, ilçede kıraathane ve şans oyunları bayiliği işletmeciliğini yapan İ.Ç.’nin aracı, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ç., olaydan bir hafta sonra Torbalı meydanında yüzü maskeli şüpheli veya şüpheliler tarafından ATM’den para çektiği esnada bir kez daha tabancayla silahlı saldırıya uğradı.

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İ.Ç., ayağından yaralanırken, tabancadan seken kurşunlardan birisi de çevredeki bir vatandaşın ayağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Her iki yaralıda olay yerine gelen sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İ.Ç.’nin aracının kurşunlanması ve dün gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının bağlantılı olup olmadığı yönünde polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı ve sırra kadem basan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
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