İSTANBUL (AA) - Dergah dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil, "Dergah dergisinin kurulduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir grup edebiyatçı da Türkçenin yaşaması için bir savaş veriyordu. Çünkü dil yaşamazsa, hiçbir şey yaşamaz. Bir halkı dili ayakta tutar." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında, İstanbul Fetih Cemiyeti'nde "Geçmiş ile Gelecek Arasında Bir Dergi: Dergah" başlıklı konuşma yapan Ayçil, dünyanın değişik yerlerinde Türkoloji okuyan öğrencilere "Türkiye'de büyük bir edebiyat var ve Türkiye'de edebiyat ciddiye alınıyor." duygusunu hissettirmek istediklerini söyledi.

YEE tarafından gerçekleştirilen yaz okulunun Türk edebiyatının, Türkçenin ve Türk kültürünün dünyada, Türk olmayanlar tarafından bilinmesine, yaygınlaşmasına katkı sağlayacak bir faaliyet olduğunun önemine değinen Ayçil, "Bunları biz yeni yeni yapıyoruz. Aslında başka büyük ülkeler uzun zamandır yapıyorlardı." diye konuştu.

Ayçil, enstitünün bu misyonunu çok değerli bulduğunu aktararak, "Dünyanın değişik yerlerinde öğrencileri İstanbul'da, bu büyük şehirde bir araya getirmek, onlarla konuşmak, onları ağırlamak, onlara kültürümüzü tanıtmak bir anlamda dünyanın her yerine doğal kültür elçisi göndermek anlamına geliyor. Burada bizim o ülkelere birer elçi gönderdiğimizi düşünüyorum. Bunu ne kadar iyi yaparsak ev sahipliğini, dilimizi, kültürümüzü, kendimizi ne kadar iyi anlatabilirsek ve onları memnun gönderebilirsek bizim için o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.