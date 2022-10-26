Bir il bunu konuşuyor! Hepsi aynı evden çıktı: 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Nevşehir'de gerçekleştirilen bir arama ile şoke eden bir olay önlenmiş oldu. Ekipler, bazı şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine evde yapılan aramada dudak uçuklatan miktarda sahte euro ve döviz ele geçirildi. İşte detaylar...

SAHTE 1 MİLYON 400 BİN 200 EURO VE 901 BİN 900 DOLAR

Bazı kişilerin piyasaya sahte para süreceği bilgisinin alınması üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avanos ilçesi Üçkuyu köyündeki bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada sahte 1 milyon 400 bin 200 Euro ve 901 bin 900 dolar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)





