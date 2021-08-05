HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir il uygulamaya başladı! Aşısız olan içeri alınmıyor

Bir il uygulamaya başladı! Aşısız olan içeri alınmıyor

05.08.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 aşısı olmayanların kahvehane ve kıraathane alınmamasına ilişkin tavsiye kararı Ankara'da uygulamaya konuldu. Bazı kahvehanelerde uygulanan karar ile ilgili konuşan Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Derneği Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, "Bu kararı bütün kahveci meslektaşlarımız olumlu karşılıyor" dedi.

Bir il uygulamaya başladı! Aşısız olan içeri alınmıyor

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Derneği Federasyonu'nun, kahvehane ve kıraathanelere iki doz koronavirüs aşısı olmayanların alınmamasına yönelik tavsiye kararı dün açıklandı. Karar, bugün itibarıyla bazı kahvehanelerde uygulanmaya başlandı. Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelere aşı olmayanların alınmaması kararının kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için alındığını söyledi. Ağaoğlu, "Arkadaşlar ‘Böyle bir kararı nasıl uygulayabilirsin?’ dediler. Bugün teknoloji bütün Türkiye’deki kahvelere girmiş durumda. Bilgisayar var, akıllı telefon var. Bu uygulamaya e-Nabız’dan da bakabiliriz. Buradan iki doz aşı yaptırmış mı, yaptırmamış mı; bunu kontrol edebiliriz. Bizim bu ekmeğimiz. Bu kararı bütün kahveci meslektaşlarımız olumlu karşılıyor. Tekrar vaka sayısı artık kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için biz bu kuralları uygulamaya hazırız. Aşı olan bir kişi bu hastalığa yüzde 80 oranında yakalanmıyor. Yüzde 20 yakalanma riski var hastalığa" diye konuştu.

"TEPKİLER OLUMLU"

Dönüşlerin olumlu olduğunu ve kahvehaneci esnafının tekrar kapanma ile karşı karşıya kalmak istemediğini belirten Ağaoğlu, "'Biz de kontrol ederiz' diyorlar. Özellikle semt kahvelerinde sürekli müşterilerimiz var. Biz onlara e-Nabız’dan bir kere bakıp aşı yaptırıp yaptırmadığını görebiliriz. Onun kontrolünü sağlayabilecek güçteyiz. Biz kahveci esnafı olarak her şeye hazırız ama tekrar söylüyorum. Şu anda tepkiler olumlu yönde. Aykırı davranan arkadaşlarımız da olabilir. Tabi yasal bir dayanağımız yok. Yetki organı da biz değiliz ama tabi bu bir tavsiye niteliğindedir. Böyle bir tavsiye kararında da en azından esnafımız tekrar kapanma ile karşı karşıya kalmaz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
PARTNEREşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!Eşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!
Termik santralde son durum! Bakan Dönmez açıkladı Termik santralde son durum! Bakan Dönmez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.