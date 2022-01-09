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Bir ilçe bunu merak ediyordu! Gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

09.01.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşların kapılarına bir süredir erzak bırakan kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Gizemli kişinin, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Bolat’ın aracının bagajından çıkardığı erzak poşetini şoförü ile birlikte bir vatandaşın evine taşıdığı görüldü.

Bir ilçe bunu merak ediyordu! Gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir süredir yardıma muhtaç kişilerin kapısına bir kişi tarafından erzak bırakılıyordu. Bu kişinin kim olduğu ilçe halkı tarafından merak edilmeye başlandı. Dün gece bu kişinin Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat olduğu ortaya çıktı.

KAYMAKAM HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Kaymakam Bolat’ın yaklaşık 2 haftadan bu yana şoförü ile birlikte aracı ile yardıma muhtaç kişilerin adreslerine gece geç saatlerde gittiği ve erzakları bıraktıktan sonra kapıları çalıp ev sahiplerini uyandırdıktan sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

Kaymakam Bolat dün gece mahalleliye erzak bırakırken yakalandı. Herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Bolat’ın aracının bagajından çıkardığı erzak poşetini şoförü ile birlikte bir vatandaşın evine taşıdığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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